كايلي جينر تعلن تاريخ ولادة طفلها المميز.. وتنشر صورته الأولى

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر عن ولادة طفلها الثاني من حبيبها مغني الراب ترافيس سكوتعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما لفت الأنظار تاريخ ميلاد طفلها.

أعلنت نجمة The Keeping Up With The Kardashians عن ولادة طفلها يوم أمس الأحد، ونشرت صورة باللونين الأسود والأسود وهي تمسك يد صغيرها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" وكتبت ببساطة تاريخ ميلاده المميز 2/2/22 مٌرفقًا بقلب أزرق.

وقد كانت كايلي قد أعلنت حملها من حبيبها، الذي انفصلت عنه سابقًا، العام الماضي، وشاركت متابعيها مراحل حملها، حيث لم تخفه كما أخفت حملها الأول بابنتها "ستورمي".

ويجدر الإشارة إلى أن كايلي جينر، البالغة من العمر 24 عامًا، لديها طفلة تدعى "ستورمي ويبستر" تبلغ من العمر 4 أعوام، وقد أنجبتها بتاريخ 1/2/2018، أي لا يفصلها عن عيد ميلاد شقيقها سوى يوم واحد.