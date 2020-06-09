كايلي جينر تواعد الفلسطيني فيصل خضرة.. وكيندال توَّد الإنجاب منه!

تمنَّى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إلى حبيبها السابق مغني الراب "ترافيس سكوت"، لكن يبدو أن كليهما اتخذ طريقًا مختلفًا.

وفق ما نقله موقع "ميرور " البريطاني، يُقال أن حياة "كايلي جينر" العاطفية بحبيبها ومشروع عودتهما إلى بعضهما البعض جُمِّد في الوقت الحالي، رغم الإشارة إلى أنهما قضيا فترة الحجر المنزلي معًا برفقة طفلتهما "ستورمي" في منزل النجمة "هولمبي هيلز".

ورغم أن اجراءات الحجر المنزلي قد خُففت، إلَّا أن الثنائي لم يخرجا في موعد رومانسي، بل ذهبت "كايلي" لملاقاة شقيقتها عارضة الأزياء "كيندال جينر"، بينما أبدى "ترافيس سكوت" إعجابه بمنشورات المغنية الشهيرة "إيغي آزاليا" المُثيرة.





ويُشار أن "كايلي" كانت يدًا بيد برفقة عارض الأزياء الفلسطيني "فيصل خضرة"، الذي جمعته علاقة صداقة بها وبشقيقتها "كيندال"، حيث شوهد الثنائي يتمشيان خارج ملهى ليلي في لوس أنجلوس مُرتديان ملابس سوداء دون تغطية وجههما بكمامات.

كما رصد الثنائي في سيارة رياضية فارهة، وتناولا وجبة العشاء في مطعم "نوبو" في وقت سابق من اليوم.

ويجدر الإشارة إلى أن "كيندال" أعربت عن رغبتها في الحصول على عائلة وإنجاب الأطفال، حيث تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها و"فيصل خضرة" على علاقة جديَّة وعازمان على الإنجاب وإنشاء عائلة، فقد نشرت سلسلة صور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تداعب أطفال شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصورة لها برفقة "فيصل خضرة".



وبما أن الأمال تبددت في عودة "كايلي" لحبيبها السابق، قرر الأخير التعبير عن إعجابه بصور "إيغي أزاليا" المثيرة من بينها صورة تستعرض فيها ساقيه الرشيقتين.

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