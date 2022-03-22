كايلي جينر تغيّر اسم مولودها الجديد.. لم يعجبها الأول!

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأنها قامت بتغيير اسم مولودها الجديد، وأنها لن تطلق عليه اسم "وولف" بعد الآن، وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وكانت كايلي جينر وترافيس سكوت قد رحّبا بطفلهما الثاني خلال الشهر الماضي وأطلقا عليه اسم "وولف" ولكن يبدو واضحاً بأن الاسم لم يعجبهما.

واعترفت نجمة تلفزيون الواقع عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بأنها شعرت بأن الاسم لا يناسب طفلها، وقالت: "لم يعد اسم ابننا وولف بعد الآن، فلم نشعر بان الاسم يناسبه فقد أردت مشاركة هذا الخبر، لأنني ارى اسم وولف بكل مكان".

إن تغيير الاسم سيتوّجب على كايلي جينر وترافيس سكوت الخضوع للنظام القانوني حيث أن شهادة ميلاده قد سجّلت باسم وولف جاك ويبستر.

ولكن لم تعلن كايلي جينر ما هو الاسم الجديد الذي أطلقته على طفلها، كما أنه لم يعرف ما اذا قررت لااحتفاظ بالاسم الأوسط جاك أم غيّرته أيضاً.

نبذة عن علاقة كايلي جينر وترافيس سكوت

يشار بأن نجمة تلفزيون الواقع انجبت طفلتها الأولى ستورمي من حبيبها ترافيس سكوت حيث تبلغ من العمر ثلاثة سنوات، كما أنجبت طفلها الثاني الذي لم تذكر اسمه بعد.

وكانت كايلي قد أعنلت انفصالها عن حبيبها ترافيس سكوت قبل اعلانها بحملها الثاني بعدة أشهر ثم عادت العلاقة بينهما خلال فترة الحجر الصحي لتحمل بطفلها الثاني منه.