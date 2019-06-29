كايلي جينر ليست حامل.. وهذا ما قاله مصدر الصوت الغريب في الفيديو

صرّح أحد المقربين من نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بأن شائعات حملها كانت كاذبة، حيث أشيع بأنها تتوقع طفلها الثاني بسبب شريط فيديو تم تصويره في عيد ميلاد شقيقتها كلوي كارداشيان يوم الخميس الماضي.

ومن خلال مقطع فيديو نشرته كلوي على صفحتها، ظهر صوت يشبه إلى حد كبير صوت كايلي وهي تصرخ "أنا حامل!"، حيث كانت الكاميرا موّجهة لصينية الدونات.

وظهرت كايلي في حفل العيد ميلاد وهي ترتدي بكيني أسود، كان مغطى بجاكيت من نقشة الحمار الوحشي، حيث كانت تصوّر طفلتها بينما حملتها خالتها كيندال، ولم يبدو على كايلي أي من علامات الحمل أبداً.

وخلال وقت سابق، احتفلت أصغر مليارديرة بعيد ميلاد حبيبها ترافيس سكوت، حيث صرّحت له عبر رسالة "هيّا بنا ننجب طفلاً آخر"، كما أكدت شقيقتها كيندال أن كايلي تريد فتاة أخرى.

أنجبت كايلي طفلتها الأولى العام الماضي من حبيبها ترافيس، وذلك بعد حمل سري للغاية، حيث أنها عندما كشفت عن حملها عبّرت بأنه "تجربة مثالية".

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