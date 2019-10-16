كايلي جينر مثيرة بفستان جلدي قصير.. وعائلتها تحثّها على العودة لحبيبها السابق

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" صورةً لها عبر حسابها على إنستغرام بإطلالة مشابهة لشقيقتها كيم في Met Gala حيث اضطرت كيم خلاله ارتداء مشد ضيق جعلها لا تستطيع الجلوس.

وبالرغم من أن الفستان الجلدي الأسود ضيق إلا أن كايلي لم تستعين بأي من مصممين المشدات لتبدو أنيقة في هذا الفستان، حيث عرضت جسدها الرشيق في فستان جلدي أسود قصير، جاء بفتحة كبيرة عند الصدر، وأكملت مظهرها الأسود بحذاء وحقيبة يد من نفس اللون، كما أسدلت شعرها الأسود الطويل.

وعلّقت المليارديرة العصامية على الصورة بقولها: "لا يمكن المقاومة" بينما كانت تجلس على مقعد أسود وتنظر نحو الكاميرا.

وخلال وقت سابق كانت كايلي قد أعلنت انفصالها المفاجيء عن حبيبها ووالد طفلتها ترافيس سكوت حيث زُعم أن واحداً من الأسباب التي دعتهما إلى ذلك هو أن كايلي تريد توسيع عائلتها بإنجاب طفل آخر بينما لم يوافق ترافيس على ذلك.

وبالرغم من أن ستورمي تقيم مع والدتها بينما ترافيس يقوم بجولته الغنائية حرصت عائلة جينر وكارداشيان على لم شمل شقيقتهم الصغرى مع حبيبها حيث صرّح مصدر لموقع People الإخباري: "عائلتها تريدهما أن يكونا سوياً، قد لا يكون ترافيس مثالياً لكنه شريك وأب رائع"، وتابع المصدر: "الجميع سيشعرون بالضيق إذا لم تتمكن كايلي من العودة إلى ترافيس".

ويشار إلى أن ترافيس أصيب بجروح بالغة في ركبته خلال أدائه الغنائي في نيويورك إلا أنه تابع عرضه حيث وقع على المسرح ويعترف بأن ركبته قد انكسرت حيث أخبر الجمهور: "لن أكذب أعتقد بأن ركبتي قد انكسرت الآن لكن هذا العرض لا يمكن أن يتوقف".

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