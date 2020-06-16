كايلي جينر وابنتها في البرية.. وحذاء من جلد الأفعى (صور)

تحاول نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" نسيان معركتها القانونية مع مجلة "فوربس" التي كشفت خداعها وتزييفها لسجلاتها المالية لتحصل على لقب أصغر مليارديرية عصامية، لذلك قررت قضاء الوقت برفقة ابنتها "ستورمي".

شاركت "كايلي جينر" متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 181 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" صور خلابة لإجازتها اللطيفة، وعلَّقت: "استيقظت في البرية الغربية."





تألقت "كايلي" مُرتديةً طقم أزرق مكوَّن من سترة مُزيَّنة بسحاب وبنطال عريض ذي خصر عالٍ، ونسَّقت إطلالتها بحذاء ذي ياقة عالية باللون العسلي، بينما ارتدت نظارات طبية وأقراط ذهبية.

ونشرت صورة لابنتها "ستورمي" مُرتدية فستان نيلي قصير وحذاء بيج، بينما سرَّحت شعرها على شكل ضفائر.

وشاركت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetic أيضًا مقطع فيديو قصير عن نفسها، حيث أطلَّت وسط حقل أخضر وخلفها السماء الغائمة بتسريحة شعر مرفوعة وأسدلت خصلتين جانبيتين على وجهها، كما نشرت صورة مقربة لحذائها البرتقالي المصنوع من جلد الأفعى .

رحبت "كايلي" وحبيبها السابق "ترافيس سكوت" بابنتهما في شهر فبراير عام 2018.