كريستيانو رونالدو أكثر المشاهير ربحًا على إنستغرام لعام 2019.. و3 من شقيقات كارداشيان في القائمة!

يعتبر تطبيق "إنستغرام" من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي المخصص لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو في مجالات مختلفة من الحياة، إلّا أن البعض حولوه من منصة لمشاركة يومياتهم إلى مشاريع لجني أموال طائلة.

نشر موقع Buzz Bingo قائمة بأكثر المشاهير تحقيقًا للأرباح على "إنستغرام" لعام 2019، حيث احتل لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" المركز الأول بأرباح تقدر بـ 47.8 مليون دولار أمريكي، إذ يجني على كل منشور يشاركه متابعيه عبر حسابه الشخصي ما يقارب 975 ألف دولار.

واحتلت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" المركز الرابع بأرباح تبلغ 12.7 مليون جنيه إسترليني، متفوقةً على شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" الي جنت 3.8 مليون دولار هذا العام بفضل ترويجها لعلامتها التجارية المختصَّة بالتجميل ومشاركتها صور رائعة لابنتها "ستورمي".

وهنا نستعرض قائمة المشاهير الأعلى ربحًا على "إنستغرام" لعام 2019، وتتضمن نجوم رياضيين، وعارضات أزياء، وممثلين، ومسيقيين، وغيرهم: