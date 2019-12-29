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كريستيانو رونالدو أكثر المشاهير ربحًا على إنستغرام لعام 2019.. و3 من شقيقات كارداشيان في القائمة!

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:43
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

يعتبر تطبيق "إنستغرام" من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي المخصص لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو في مجالات مختلفة من الحياة، إلّا أن البعض حولوه من منصة لمشاركة يومياتهم إلى مشاريع لجني أموال طائلة.

نشر موقع Buzz Bingo قائمة بأكثر المشاهير تحقيقًا للأرباح على "إنستغرام" لعام 2019، حيث احتل لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" المركز الأول بأرباح تقدر بـ 47.8 مليون دولار أمريكي، إذ يجني على كل منشور يشاركه متابعيه عبر حسابه الشخصي ما يقارب 975 ألف دولار.

واحتلت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" المركز الرابع بأرباح تبلغ 12.7 مليون جنيه إسترليني، متفوقةً على شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" الي جنت 3.8 مليون دولار هذا العام بفضل ترويجها لعلامتها التجارية المختصَّة بالتجميل ومشاركتها صور رائعة لابنتها "ستورمي".

وهنا نستعرض قائمة المشاهير الأعلى ربحًا على "إنستغرام" لعام 2019، وتتضمن نجوم رياضيين، وعارضات أزياء، وممثلين، ومسيقيين، وغيرهم:

كريستيانو رونالدو- 46.8 مليون دولار أمريكي

 

ليونيل ميسي- 23.3 مليون دولار أمريكي

 

كيندال جينر- 15.7 مليون دولار أمريكي

 

ديفيد بيكهام- 10.7 مليون دولار أمريكي

 

سيلينا غوميز- 8 مليون دولار أمريكي

 

نيمار جونيور- 7.2 مليون دولار أمريكي

 

زالاتان ابراهيم اويج- 4 مليون دولار أمريكي

 

كايلي جينر- 3.8 مليون دولار أمريكي

 

رونالدينو- 2.6 مليون دولار أمريكي

 

كلوي كارداشيان- 1.2 مليون دولار أمريكي

 

فيرات كوهلي- 1.18 مليون دولار أمريكي

 

إيميلي راتاجوسكي- 1.13 مليون دولار أمريكي

 

 

غاريث بالي- 1.09 مليون دولار أمريكي

 

بريانكا شوبرا- 1.08 مليون دولار أمريكي

 
 

كاميلا كولهو- 952 ألف دولار أمريكي

 

بيلا حديد- 949 ألف دولار أمريكي

 

 

 

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