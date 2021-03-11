  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كريسي تيجان في موقف محرج مع كاتي بيري.. وتعلّق "عندما أتوتر أقول أشياء غبية"

كريسي تيجان في موقف محرج مع كاتي بيري.. وتعلّق "عندما أتوتر أقول أشياء غبية"

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 11:26
كريسي تيجان وكاتي بيري
كريسي تيجان وكاتي بيري

شاركت النجمة "كريسي تيجان" لحظتها المحرجة التي جمعتها مع المغنية كاتي بيري في اليوم السابق من أدائها في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حوار لها مع المقدّم جيمي فالون كشفت تريسي أنها تتوتر دائماً خلال المناسبات وهذا الأمر يجعلها تقول أشياء غبية خلال حديثها.

Chrissy Teigen fears she offended Katy Perry after 2021 inauguration with awkward 'firework' blunder

وأوضحت كريسي تفاصيل ما حدث: "لقد تقابلت مع النجمة كاتي بيري في ذلك اليوم ولم أرها منذ فترة طويلة وعندما التقيتها كنت متوترة للغاية فقلت لها: "أوه أنا أكره الألعاب النارية عادة ولكن كان مذهلاً وجيلاً".

وبالرغم من أن كريسي قد اشادت بأغنية كاتي بيري إلا أنها اعتقدت بأنها كرهت اغنيتها التي تحمل عنوان الألعاب النارية، فاعتقدت بأنها سمعت أنني قلت اكره الألعاب النارية وكنت مثل لا لا ليس هذا ما اقصده لقد شعرت بالسوء".

Chrissy Teigen shares mortifying moment she mistook Michael Keaton for a waiter

وخلال وقت لاحق من المقابلة تذكّرت كريسي خطأ آخر من اخطائها عندما اعتقدت بأن مايكل كيتون هو النادل خلال حفل غولدن كلوب الصاخب.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:كريسي نيجانأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...