كريسي تيجان في موقف محرج مع كاتي بيري.. وتعلّق "عندما أتوتر أقول أشياء غبية"

شاركت النجمة "كريسي تيجان" لحظتها المحرجة التي جمعتها مع المغنية كاتي بيري في اليوم السابق من أدائها في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حوار لها مع المقدّم جيمي فالون كشفت تريسي أنها تتوتر دائماً خلال المناسبات وهذا الأمر يجعلها تقول أشياء غبية خلال حديثها.

وأوضحت كريسي تفاصيل ما حدث: "لقد تقابلت مع النجمة كاتي بيري في ذلك اليوم ولم أرها منذ فترة طويلة وعندما التقيتها كنت متوترة للغاية فقلت لها: "أوه أنا أكره الألعاب النارية عادة ولكن كان مذهلاً وجيلاً".

وبالرغم من أن كريسي قد اشادت بأغنية كاتي بيري إلا أنها اعتقدت بأنها كرهت اغنيتها التي تحمل عنوان الألعاب النارية، فاعتقدت بأنها سمعت أنني قلت اكره الألعاب النارية وكنت مثل لا لا ليس هذا ما اقصده لقد شعرت بالسوء".

وخلال وقت لاحق من المقابلة تذكّرت كريسي خطأ آخر من اخطائها عندما اعتقدت بأن مايكل كيتون هو النادل خلال حفل غولدن كلوب الصاخب.

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