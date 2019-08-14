كريسي تيغان تخضع لحقن البوتوكس في منطقة لن تتخيلها.. شاهد الفيديو!

في العادة تحقن مادة البوتوكس في الوجه لإخفاء التجاعيد ولإظهارك بعمر أصغر، إلّا أن عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيغان" قررت الخضوع لإجراء مختلف لحل مشكلة التعرق التي تعتبرها أسوأ كوابيسها.

نشرت "كريسي تيغان"، البالغة من العمر 33 عامًا، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يوم الثلاثاء تكشف خضوعها لحقن البوتوكس في منطقة الإبطين من أجل الوصول لحل جذري ونهائي لمشكلة "فرط التعرق" الذي ممكن أن يقع أيضًا في منطقة الكفين وباطن القدمين.

وعلَّقت "تيغان" على الفيديو: "حقن الإبطين بالبوتوكس أفضل خطوة أقدمت عليها.. أستطيع ارتداء الحرير دون أن أتعرق."

تظهر "تيغان" في المقطع مُتمددة على سرير العلاج أثناء حقنها بالمادة، في حين غطَّت وجهها بفوطة زرقاء لتقليل الألم على ما يبدو، لكنها في النهاية أشارت أن العملية لم تكن مؤلمة كما توقَّعت.