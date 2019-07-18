كريس برات "يميني مُتطرّف أم مُعادي للمثليين" بسبب هذا التي شيرت؟!

شوهد النجم "كريس برات" مع زوجته كاثرين شوارزينجر خلال نزهة نهارية يوم الأحد الماضي، إلّا أن الملفت للنظر كان ارتداء كريس لتي شيرت مطبوعٌ عليها علم "جادسدن" من الثورة الأمريكية.

وتم رصد كريس بكاميرات الباباراتزي، لينتقل بعدها المتابعين إلى الإنترنت لانتقاده، فمنهم من ظن بأن كريس يحمل تفكير "التمييز العنصري" أو التفوّق الأبيض.

وبدأ أحد مستخدمي تويتر تعليقه: "أنا أحبه، لكن كل هذه الدلالات والأشياء الصغيرة تجعلني أتساءل متى سيعترف بشيء، أو يدخل بمسيرته السياسية"، كما أضاف آخر: "ليس كل رمز للجمهورية رمزًا مميزًا ، إلا إذا كنت معتوهًا" .

وكان الجنرال كريتوفر جادسدن هو من صمم العلم عام 1775، ليرمز للحرية، حيث جاء على شكل أفعى ملتفة عبارة تحتها تقول "لا تدوسني"، ولا يزال يستخدم من قبل فريق كرة القدم للرجال، وهو مرتبط أيضاً مع فرقة "ميتاليكا".

وعلى الرغم من ذلك، تم مؤخراً اكتشاف بأن العلم يستخدم من قبل الجماعات اليمينة المتطرفة، فحمل بعض الدلالات غير الطبيعية، وارتبط كعلامة مع اليمين المتطرف، فهذه الدلالات هي من دفعت الناس إلى سوء الظن بكريس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك بمعتقدات كريس السياسية أو العامة، فخلال وقت سابق، تصدّر كريس عناوين الأخبار على تويتر بسبب انتماءه الديني، حيث وصفوا الكنيسة التي يحضرها بأنها معادية للمثليين جنسياً، لكن برات نفى بشدة أنه يحمل معتقدات ضد المثلية الجنسية، بغض النظر عن تاريخ الكنيسة.

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