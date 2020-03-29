كريس براون مرعوب بعد محاولة معجبة اقتحام منزله..شاهد الفيديو!

واجه المغني العالمي "كريس براون" حادثًا مرعبًا مع أحد معجبيه المهووسين، الذيحاول التسلل إلى عقاره.

شارك "كريس براون" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مثطع فيديو يوثِّق لحظة تسلل امرأة على بعد أمتار قليلة من عقاره الفاخر، وكتب: "المرض العقلي حقيقة!! لقد حاولت التسلل من البوابة بتجاه منزلي، لكنها رأت كلبي الذي رآها بدوره.



ونشاهد المرأة تصرخ عاليًا، بينما حراس الأمن خاصته يوثقون الحادثة، وفي إحدى المقاطع نسمعها تسأله حول شخص معين، ليجيبها "لا"، ولم تفهم بقية المحادثة التي جرت بينهما نظرًا للمسافة البعيدة وعدم وضوح صوتها.

وليس معروفًا إذا ما استدعيت الشرطة إلى مكان الحادث أم لا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعامل بها المغني مع المعجبين المهووسين، والمرضى العقليين ممن يحاولون اقتحام ممتلكاته، فبالعودة لعام 2015، عاد "كريس براون" لعقاره في أجورا هيلز ليجد امرأة اقتحمت منزله وتطهو وجبات طعام في مطبخه، كما كتبت على الجدران عبارة "أنا أحبك"، وكتبت اسمها على سيارته.



وألقي القبض على المرأة على الفور للاشتباه في عمليه سطو وجرائم تخريب بعد وصول إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إلى منزله.