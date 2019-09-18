كلوي تُشبِّه نفسها بنسخة كيندال جينر الشقراء.. والأخيرة تنعتها بلفظ بذيء!

الشقيقات لسن على وفاق دومًا، فلا بد من بعض الخلافات، والمشاكل، ومشاعر الغيرة، وشقيقات كارداشيان- جينر لسن خارج المعادلة.

اعتمدت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" إطلالة مُختلفة جذريًا عما اعتدنا عليها، فغيَّرت لون شعرها إلى الأشقر البلاتيني وذلك قبل عدة أسابيع، وبذلك تنضم إلى شقيقاتها المشهورات بألوان الشعر الجريئة والمتنوعة.

ويبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" ترى الكثير من الشبه يجمعها بشقيقتها، حيث شاركت تغريدة كتبها أحد مستخدمي التويتر، جاء فيها: "خارج إطار الموضوع، لكن دعونا نتكلم عن هذا الموضوع: كم تبدو كيندال رائعة بالشعر الأشقر؟ يا اللهي، لا أستطيع الاحتمال".









من جهتها، أرفقت "كلوي" التغريدة بتعليق، كتب فيه: "إنها مثالية على كلتا الحالتين!! أعني أنها تبدو نسخة طبق الأصل عني الآن"، لترد "كيندال" بتعليق مُستفز "أنت تتمنين ذلك أيتها العاهرة".

الجدير بالذكر أن آخر مرة شوهدت فيها "كيندال" بشعر أشقر خلال مشاركتها في عرض أزياء "بالمان" عام 2016، حيث ارتدت شعر مستعار أشقر بناءً على طلب "أوليفر روستينيغ".

وفي الآونة الأخيرة، لاحظ الكثيرون أن "كيندال" لا تتعامل بلطف مع شقيقاتها، فخلال حلولها ضيفةً في برنامج Jimmy Falon، كشفت عدم إعجابها باسم "سالم" الذي اختارته "كيم كارداشيان" لطفلها من أم بديلة.