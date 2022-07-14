كلوي كارداشيان تتعرّض لهجوم بسبب حملها الثاني من تريستان تومبسون.. والمبرر "لم يلمسها"

كشفت تقارير إخبارية مقربة من عائلة كارداشيان بأن نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" تنتظر طفلها الثاني من حبيبها السابق لاعب كرة السلة "تريستان تومبسون".

كلوي كارداشيان تنتظر طفلها الثاني

أكّدت مصادر مطلعة بأن كلوي كارداشيان تنتظر طفلها الثاني من حبيبها السابق تريستان تومبسون وهو والد طفلتها الأولى "ترو"، ولكن من خلال أم بديلة.

وأكّدت كلوي كارداشيان بأنه تنتظر طفلها الثاني من أم بديلة وليس من خلال حملها بنفسها كما فعلت بطفلتها الأولى ترو.

الجمهور ينتقد كلوي كارداشيان

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع لهجوم كبير بعد أن أعلنت انتظارها لطفلها الثاني من قبل الجمهور، حيث أن أغلبهم انتقدوها كيف استطاعت قبول أن يكون الرجل والذي خانها عدة مرات والد طفلها القادم.

ولام المتابعون كلوي كارداشيان لأنها استطاعت السماح لنفسها بأن تكون ضحية مرة أخرى لخيانات تريستان تومبسون وسمحت له بأن يكون من جديد في حياتها ومرتبط بها.

أما البعض الآخر فقد دافع عن كلوي كاردشيان وأعطاها مبرراً بأنها اختارت كلوي الاستعانة بأم بديلة وذلك ليكون لطفلتها الصغيرة ترو شقيق أو شقيقة ولكن دون أن يلمسها حبيبها.

خيانات تريستان تومبسون لكلوي كارداشيان

عانت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" من خيانات عديدة من قبل حبيبها ووالد طفلتها "تريستان تومبسون" كان أبرزها خيانته لها مع صديقتها المقرّبة جوردن وودز.

وتسببت كلوي بفضحية كبيرة لهما على العلن وانفصلت عنه لعدة أشهر ثم اقترب الثنائي من بعضهما البعض وعادت الأمور لمجاريها لتخرج مفاجأة صادمة من سيدة تعلن بان تريستان قام بخيانة كلوي معها وهي حامل منه وأكّدت التحاليل هذا الأمر وأنه هو والد الطفل.

وانفصلت كلوي عنه للمرة الثالثة وأكّدت أن انفصالها دون رجعة ولكن مفاجأة انتظار طفلها الثاني منه ستقلب الموازين.