كلوي كارداشيان تحتفل بعيد الحب مع تريستان تومبسون.. "نحاول إنجاب طفل"

احتفلت نجمة تلفزيون "كلوي كارداشيان" بعيد الحب يوم أمس الأحد برفقة حبيبها السابق "تريستان تومبسون"، حيث شغلت علاقتهما الوسط.

ونشرت "كلوي" صورة خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث كانت تحتوي على عدد من البالونات على شكل قلب باللون الأحمر والأبيض والوردي مع إشارة لـ"تريستان".

وشاركت نجمة الواقع الحب لمتابعينها عبر حسابها على "تويتر" وكتبت: "أتمنى أن يحظى كل واحد بعيد حب جميل غدًا، أرسل لكم حبي ودعواتي وتذكر أن تخبر شخصاً ما مدى تقديرك له".

وأكّدت "كلوي" بأنها تحاول إنجاب طفل ثاني من حبيبها "ترتيستان تومبسون" ليكون شقيقًا لابنتها "ترو"، بالرغم من أن علاقتها بـ"تريستان" غير واضحة بعد.

وحرصت "كلوي" على أن تنجب طفلًا من صديقها "تريستان" خاصة بعد أن كشفت بأنه أب وشريك رائع، حيث صرّح مصدر: "في الاشهر القليلة الماضية أظهر ترتيستان حقًا لكلوي أنه قد تغيّر".

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