كلوي كارداشيان تصيب متابعيها بالصدمة.. تبدو كباربي متطاولة

دائمًا ما تصدم نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" متابعيها بتغيُّراتها المستمرة في شكل ملامحها أو في نحافتها المفرطة، لكن آخر جلسة تصير لها أربكت الجميع.

شاركت نجمة برنامج Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر 36 عامًا في حملة ترويجية لمجموعتها الجديدة من الأحذية الأمريكية لصالح علامتها التجارية "Good America"، لكن الصور تركت الجميع يتساءلون بشأن نحافتها المفرطة.





بدت "كلوي كارداشيان" في الصور كنسخة مطولة من نفسها بسبب زاوية التصوير التي التقطت منها الصور، حيث ظهرت كلعبة باربي بساقين رفيعتين ويدين طويلتين وخصر نحيل ووجه محدد وبارز، وتألقت بملابس رياضية ضيقة باللون البيج في حين سلطت زاوية التصوير على حذائها ذي الكعب العالي.

تم نشر اللقطات الغريبة على حساب Instagram الخاص بعلامتها التجارية للملابس والزوايا التي تم التقاطها فيها ، جعلت الأمر يبدو وكأن كلوي كانت نسخة مطولة من نفسها.

وفي صورة أخرى، تظهر "كلوي" في وضع منحني مما يجعل ذراعيها يبدوان وكأنهما ضعف طول جذعها.

وفي وقت سابق، أثارت "كلوي" شائعات خطوبتها من حبيبها لاعب كرة السلة "تريستان تومسون" بعدما نشرت صورة لها مُستعرضةً خاتم ألماسي ضخم، لكن اتضح أنه ذات الخاتم الذي ارتدته في ديسمبرعندما شوهدت برفقة حبيبها في بوسطن، بعد انتقاله إلى فريق بوسطن سيلتيكس في الدوري الاميركي للمحترفين.

