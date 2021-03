كلوي كارداشيان تعود لحبيبها في عيد ميلاده الثلاثين.. وتؤكد الأخبار بصور لطيفة

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أنها ورجلها تريستان طومسون رجعا لبعضهما البعض من جديد، رغ علاقتهما المضطربة التي تخللها أحداث خيانة متعددة، حيث عبرت عن حبها له في عيد ميلاده الثلاثين.

بالانتقال إلى حسابها على موقع "إنستغرام"، شاركت كلوي كارداشيان لقطات رائعة تجمعها بحبيبها وابنتها ترو مُرفقًة إياها بتعليق تتطرق إلى علاقتهما المضطربة، وكتبت: "الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا مقدرين لك هم الذين يمرون بكل شيء مصمم لتمزيقهم ويخرجون أقوى مما كانوا عليه من قبل".

وأعربت نجمة برنامج The Keeping Up With the Kardashians عن حبها وشكرت تريستان تومسون، واصفةً إياه بـ"أفضل صديق لها".

وكتبت: "شكرًا لك على تحقيق كل ما قلته لي، للأب الذي أنت عليه، وكأفضل صديق كنته لي".

وتابعت: "أنا ممتنة لأنني لا أفعل شيئًا برفقتك على الإطلاق ويبدو الأمر وكأنه كل شيء. أتمنى أن تعرف اليوم وفي كل يوم كم أنت محبوب بالنسبة لي وللعديدين".

واختتمت: "مرحبًا بك في الثلاثين من العمر! لا يمكنني انتظار كل الذكريات التي سنصنعها. هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه الحياة في التحسن!".