كلوي كارداشيان تعيد البريق الكلاسيكي من التسعينيات.. وتغيّر مظهرها لتشبه هذه الممثلة الراحلة

تساعد نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" الناس على تغيير مظهرهم من خلال برنامجها الواقعي Revenge Body، إلا أنها عرضت أمس السبت التغييرات التي أجرتها على نفسها.

ونشرت كلوي مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام وقد أجرت العديد من التحسينات والتغييرات لتكرر البريق الكلاسيكي من تسعينيات القرن العشرين، لتصبح وكأنها النجمة الراحلة آنا نيكول سميث.

وحاولت كلوي الحفاظ على مظهرها إلى حد ما مع إحداث تغيير في تسريحة الشعر التي اعتمدت فيها على الشكل المموج والمسرّح إلى جنب، كما ارتدت بلوزة جينز ضيقة وياقتها مفتوحة من جهة الصدر، بينما رفعت يدها لوجهها كحركة الممثلة الراحلة.

وعلّقت بجانب الصورة بقولها: " آنا نيكول سميث في حملة الترويج جينز Guess"، وقد حظي مظهرها على إعجاب العديد من المتابعين ومن ضمنهم عائلتها.

فكتبت شقيقتها الصغيرة كايلي جينر في التعليقات "مذهلة" بينما قدّمت والدتها كلمات تشجيعية لها: "أنت جميلة من الداخل والخارج"، وأضافت كيم: "إنكما توأمان! يا إلهي هي المفضلة لدي وكذلك أنت".

وخلال وقت سابق من هذا الشهر قامت كلوي بتغيير لون شعرها إلى الأشقر البلاتيني بعد أن كان أشقراً غامقاً، وهي تعد العضو الوحيد في عائلة كارداشيان التي تحتفظ بلون شعرها الأشقر لفترة طويلة من الزمن.

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