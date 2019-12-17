كلوي كارداشيان تكشف عن سبب عدم تهنئتها لأبناء شقيقاتها على انستغرام

احتفل ابنا كورتني كارداشيان ماسون وراين ديسك بعيد ميلادهما الـ 10 والـ 5 يوم السبت الماضي، ونشر جميع أفراد العائلة تهاني على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المناسبة.

لكن خالتهم كلوي كارداشيان كانت أحد أفراد العائلة التي لم تقم بنشر أي تهنئة على انستغرام تكريماً لهما، مما جعلها تتعرض لرد فعل عنيف وهجوم حول امتناعها عن النشر.

ودفاعاً عن نفسها ردّت نجمة تلفزيون الواقع على جميع الانتقادات التي تعرّضت لها يوم أمس الاثنين فقالت: "لقد وجدتُ دائماً أنه من الغريب أن ينزعج الناس من صيحات تهاني العيد ميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي النهاية صرّحت كلوي بالسبب بحديثها: "عقلي يقول دع الناس يفعلون ما يريدون فأنا شخصياً لا أقوم عادةً بنشر مشاركات حول بنات شقيقاتي في أعياد ميلادهم لأنهم ليسوا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبالرغم من قيام كلوي بنشر أخبار عن شقيقاتها في الفترة الأخيرة إلا أن تركيزها كان حول النهاية القادمة للمسلسل الواقعي KUWTK، فنشرت سلسلة من الصور عبر حسابها الخاص على انستغرام كانت ترتدي فيها شعر أشقر قصير مستعار وبدلة ذهبية لامعة وصورة لوالدتها وهي ترتدي بدلة باللون الأصفر والأسود وعلّقت: "لم اكن أعتقد أنني أشبه والدتي حتى ارتديت هذا الشعر المستعار".

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