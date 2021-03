كلوي كارداشيان تلجأ للإنجاب بهذه الطريقة بسبب ضعف بويضاتها.. "إذا كنت تريد إضحاك الله، أخبره بخططك"

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أنها عملت على تخصيب بويضاتها من أجل إنجاب طفل ثانٍ من حبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون قبل إغلاقات جائحة كورونا.

ناقشت نجمة برنامج The Keeping Up with the Kardashians خططها لاستخدام أم بديلة في المقطع الدعائي الجديد للموسم الأخير من برنامج عائلتها التلفزيوني الواقعي.

وفي حديثها مع سارة هايلاند، كشفت كلوي، التي هي بالفعل أمًا للطفلة ترو البالغة من العمر عامين، أن بويضاتها ليست قويًة بما يكفي ليتم تجميده، لذا كان يجب تحويله إلى أجنة على الفور.

لكنها كشفت الآن أن جائحة الفيروس التاجي أوقفت خططها لتصبح أماً مرة أخرى، تقول: "أدركنا أن بويضاتي ليست قوية بما يكفي لتجميدها، يجب تخصيبها على الفور بالحيوانات المنوية لتكوين الأجنة، لذا فقد صنعت أجنة بالفعل."

وأضافت: "وبعد ذلك، بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن إيجاد أم بديلة لإكمال عملية التخصيب سيكون أكثر صعوبة أثناء الجائحة".

وتابعت: "يقولون، 'إذا كنت تريد أن تجعل الله يضحك، أخبره بخططك"، لذا في المرة الوحيدة التي أحاول فيها التخطيط حقًا، يقول الله،" آه ، لا يمكنك وضع خططك على هذا النحو! "

وأعربت كلوي عن رغبتها في أن تكبر طفلتها إلى جانب أشقائها بالطريقة التي عاشت فيها وسط شقيقاتها، وتابعت: "كانت خطتي هي إنجاب أطفال قريبين في العمر، لكن كورونا أخَّرت خططي".

ورغم هذه التصريحات المثيرة للجدل، إلَّا أن كلوي وتريستان لم يعلنا عودتهما رسميًا إلى بعضهما البعض.