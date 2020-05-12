كورتني تنشر صورة عارية لها.. وهذه نصائحها للنساء الحوامل



شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" متابعيها صورة عارية لها التقطت في جلسة تصوير خاصة لمجلة DuJour خلال فترة حملها بطفلها "رين" عام 2014.

نشرت "كورتني" الصورة عبر الصفحة الخاصة لموقع Poosh المختصة بمواضيع حياتية، وأرفقتها بمدونة شخصية تتحدث فيها عن الحمل والأمومة ومجموعة من النصائح لمساعدة النساء الحوامل.

وأشارت أن دورها كأم أفضل ما حصل لها وهو ما منحها هدفًا في الحياة، وقد منحت متابعاتها بعض النصائح التي ساعدتها في الحفاظ على نشاطها وحيويتها خلال فترة حملها بـ"ميسون"، و"بينيلوب"، و"رين".



وتطرَّقت للحديث حول كيف أن اتباعها نظام غذائي صحي ساعدها في فترة الحمل، إلى جانب رغبتها الشديدة في تناول اللبن المجمد والهامبوغر المغطى بالجبنة.

كما أشارت أن مدربة اليوغا خاصتها ""ليلى جونسون" علَّمتها كيفية الحفاظ على توازن جسدها عبر اعتماد حركات ووضعيات معينة ووصفات صحية تضمَّنت إضافة التمور لتعزيز الطاقة، وبذور الكتان كمصدر لأوميجا 3 لدماغ صحي، وتوت غوجي لجرعة من الأطعمة الفائقة ، والهيل كمضاد للأكسدة، بضع قطرات من ماء الورد لتعزيز العواطف، والصنوبر لدعم الجهاز العصبي للطفل وتطور الدماغ، والكفير أو الزبادي كمكملات غذائية.



ويعرف الجميع مدى اهتمام "كورتني" بتناول الأطعمة الصحية، فهي تحول قدر الإمكان الإبتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة، حيث نستذكر خلافها مع "كيم" بشأن حفل اميلاد ابنتيهما "بينيلوب" و"نورث"، حيث ارادت "كيم" جلب الحلويات والسكاكر إلى الحفل، بينما رفضت "كورتني ذلك" قطعًا، لينتهي الأمر بالرضوخ لقرارات "كيم".