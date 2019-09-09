كورتني كارداشيان تروّج لخط ملابس كيم الجديد.. هل فعلت ذلك مجانًا؟

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" فيديو عبر صفحتها على إنستغرام وهي تروّج لخط ملابس الداخلية الجديد الخاص بشقيقتها كيم SKIMS.

وظهرت في الفيديو وهي ترتدي مشد قطعة واحدة باللون الأسود وقد وضعت نظارات شمسية بينما علّقت: "أنا أم وأملك موقع Poosh ونجمة مسلسل تلفزيون الواقع، وأنا لا أشعر بأني أرتدي شيئاً" وتابعت: "هذا الشيء يجعلني أشعر بالثقة من خلال شد خصري وتسطيح بطني".

وعلى الرغم من ظهورها للترويح والإعلان عن خط شقيقتها إلا أنه لم يتم الكشف عن الصفقة التي تمت بينهما، لأن كورتني أثبتت خلال المواسم السابقة من مسلسل KUWTK أنها لا تعمل مجاناً لصالح شقيقتها.

وفي إشارة لهذا الموضوع انتقل المتابعون للتعلقات لانتقاد كورتني حول ذلك فمنهم من قال: "أنا أتساءل كم دفعت كيم لها؟".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتقاضى فيها كورتني مبلغاً من شقيقتها مقابل عمل ما، ففي عام 2014 شعرت كلوي بالغضب منها بعد أن طلبت مبلغ 25,000 دولار مقابل بعض استشارات التصاميم الداخلية لمنزلها، حيث علّقت كورتني: "لا أستطيع أن أصدق بأن كلوي اعتقدت بأنني سوف أساعدها في تصميم منزلها مجاناً".

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