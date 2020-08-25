كورتني كارداشيان ونجمة تيك توك بالبكيني.. وفارق العمر بينهما 22 عامًا!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" وجدت صديقة حقيقة في النهاية رغم أن فارق العمر بينهما يصل إلى 22 عامًا.

استمتعت "كورتني كارداشيان" برفقة نجمة تطبيق "تيك توك" المراهقة "آديسون راي" فإجازة صيفية في مدينة بالم سبرينغس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانضم إلى العطلة اللطيفة محرر موقع Public.com "فيل ريبورتيلا".



وشاركت "كورتني" (41 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" العديد من الصور التي تجمعها بـ"آديسون"، البالغة من العمر 19 عامًا، فتظهران في إحدى الصور مُستلقيتان على سطح المياه مُرتديات بكيني وتتبادلان الضحكات، وفي صورة أخرى تستلقي "أديسون" على الأرض مُرتدية بكيني أرجواني، بينما تقف فوقها "كورتني" مُرتدية بكيني رمادي اللون ممسكةً لكاميرا، وعلَّقت: "صوريني، أصورك".



ولا بد من تصوير بعض مقاطع التيك توك المُثيرة توثيقًا للإجازة.

يذكر أن "أديسون" تعتبر أعلى نجوم "تيك توك" دخلًا، كما أن "كورتني" تمتلك أكثر من 146.5 مليون متابع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

