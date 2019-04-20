كورتني كارداشيان و يونس بنجيما يتبادلان المجاملات.. هل هناك نية لعودتهما معاً؟

احتفلت نجمة تلفزيون الوافع "كورتني كارداشيان" بعيد ميلادها الأربعين، وسط أجواء احتفالية عائلية تضمنت حضور بعض الأصدقاء إلى مكان الاحتفال يوم الخميس، وكان من ضمن الحضور حبيبها السابق "يونس بنجيما"، الذي شارك في بعض الللقطات من حفلة عيد ميلادها.

ونشر يونس البالغ من العمر 25 عاماً عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً كتب عليها "هل تعرف ماهو الوقت" حيث عرض تحركاته على حلبة الرقص، بالإضافة إلى صورة أخرى عرضت الطاولات الفاخرة المليئة بالشموع البيضاء والزهور، والمناديل الشخصية التي تحمل شعار "عيد سعيد كورت".

وخلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، قام يونس بالتعليق على صورة نشرتها كورتني عبر حسابها الخاص، حيث ارتدت فستان جلدي أحمر، بقصة غير منتظمة من الأسفل وملتفة من الأعلى، من مجموعة Matériel، حيث قال "تبدين جيدة يا ميني ماوس"، وجمع التعليق الالاف من الإعجابات.

وعلى الرغم من أنه تمت رؤيتهما معاً في شهر فبراير الماضي في مقهى ألفريد، إلّا أن مصدر قريب من كورتني أفاد أن اللقاء لم يكن مخطط له بل مجرد صدفة، حيث إنها تذهب إلى هناك في الكثير من الأحيان وكذلك يفعل هو.

ومن الجدير بالذكر أن الثنائي كانا قد بدآ بالمواعدة عام 2016، لكنهما لم يعلنا علاقتهما علناً إلا بعد أشهر عديدة، وذلك احتراماً لصديقها السابق سكوت ديسك، لكن سرعان ما انفصل يونس وكورتني عام 2018، ويٌعزى سبب الانفصال إلى خيانة يونس لها، لكن عرف فيما بعد أنهما انفصلا بسبب بعد المسافة بينهما.

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