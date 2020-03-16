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كورتني كوكس على TikTok.. وماثيو بيري: "ماذا حدث بحق الجحيم"!

منشور 16 آذار / مارس 2020 - 10:22
كورتني كوكس وماثيو بيري
كورتني كوكس وماثيو بيري

عزل العديد من النجوم أنفسهم في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، ونظرًا لحصولهم على وقت فراغ طويل في المنزل، لا بد من العثور على نشاطات وفعاليات منزلية لإمضاء الوقت الممل.

حجرت النجمة الأمريكية "كورتني كوكس" نفسها برفقة عائلتها في عقارها البالغ مساحته 8 آلاف قدم مربع في ماليبو، وقضت وقتها في تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، حيث شاركت في تحدي الرقص  'Why Is Everything Chrome?'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Could this be why Coco and Johnny are socially distancing themselves from me? #bored #quarentine

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ونشرت "كوكس" مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ، وكتبت: "ألهذا السبب تعزل كوكو وجوني نفسيهما اجتماعيًا عني؟"

وعلَّق النجم "ماثيو بيري"، زميلها في المسلسل الكوميدي Friends، ساخرًا: "مرحبًا عزيزتي، ما الذي حدث بحق الجحيم؟"

وعلى صعيد آخر، أعلت أبطال مسلسل "Friends"  رسمياً إعادة لم شملهم مرةً أخرى قريباً، وذلك بعد مرور 16 عاماً من بث الحلقة الأخيرة من المسلسل عام 2004، حيث شارك كل من النجوم؛ "جينيفر أنيستون"، "كورتني كوكس"، "ديفيد شويمر"، "ليزا كودر"، "ماثيو بيري" نفس الصورة عبر حساباتهم الخاصة على "إنستغرام" مع تعليق مطابق لجميعهم يقول "إنه يحدث" حيث وضعوا إشارة للنجوم المشاركين ولـ HBO Max.

 

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