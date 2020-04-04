"كورونا" يُغير خطط كيم كارداشيان بشان إنجاب طفل خامس.. ماذا قالت؟

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان أن إنجابها لطفل آخر غير مطروح الآن، بعد أن أصبحت عالقة في منزلها مع أطفالها الأربعة أثناء الحجر الذاتي لفيروس "كورونا".

ودخلت كيم مع زوجها مغني الراب كاني ويست وأطفالهما الأربعة ( نورث وسانت وشيكاغو وبسلم) في الحجر الذاتي في منزلهما في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد .COVID-19

واعترف النجمة الأمريكية بأن هذه الأوقات الصعبة أوقفت خططها لإضافة طفل جديد لعائلتها، وقالت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا: "أن أكون في المنزل مع أربعة أطفال، وإذا فكرت لمدة دقيقة في أنني أريد طفلًا آخر، فهذا أمر صعب حقًا".



وأوضحت أنها أحبت قضاء المزيد من الوقت مع زوجها كاني ويست البالغ من العمر 42 عامًا، على الرغم من أنها وجدت صعوبة في الترفيه عن أطفالها في المنزل، وفقًا لموقع "آي نيوز".

وقالت: "أحب ذلك الوقت وهو وقت رائع، وأعتقد أنه جزء من الترابط العائلي، فيمكن أن نشاهد فيلمًا وبالفعل لقد عرضت على أولادي جميع أفلام الثمانينيات مثل "هاري أند هندرسون" والأشياء التي لم يشاهدوها من قبل".

كما تحدثت كيم أن أطفالها مشغولون بالكثير من الأنشطة الترفيهية، وشددت على أهمية البقاء في المنزل وسط انتشار فيروس كورونا، وقالت: "أعتقد أنه أمر غير المسؤول ألا يأخذ الأشخاص الوضع على محمل الجد، فكلما فعلنا هذا بشكل أسرع، كلما استطعنا رؤية أصدقائنا وعائلاتنا مرة أخرى".

يُذكر أن كيمم أنجبت ابنتها نورث وسانت عن طريق حمل طبيعي إلا أنها لجأت في الطفلين الأخيرين لأم بديلة؟.

وكشفت كيم في وقت سابق أنها مُضطرة إلى استخدام الرحم البديل بعد أن نصحها الأطباء بعدم حمل أطفال آخرين لأسباب طبية، وتستخدم نجمة تلفزيون الواقع وزوجها كاني ويست نفس المرأة التي حملت في ابنتهما شيكاغو التي ولدت قبل 11 شهرًا.

وأوضحت النجمة أنها أصيبت بحالة تسمم الحمل أو تسمم الدم، وبعد ولادة طفلتها الأولى، ولم تخرج مشيمتها بل نمت بشكل خطير بداخلها، وعلى الرغم من تمكنها من ولادة طفل ثان، إلا أن الأمر تطلب إجراء جراحات متعددة.

وعانت كارداشيان من عدد من المضاعفات أثناء حملها في ابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 أعوام، وبعد ذلك تمكنت من إنجاب ابنها الثاني، سانت، أربعة أعوام.

وبعد المخاطر المريعة أثناء ولادته، رفض الأطباء حملها مرة آخرى، عند ذلك، تحولت كارداشيان إلى أم بديلة لولادة طفليها الثالث والرابع، وهما "شيكاغو وبسلم".

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