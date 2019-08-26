كولين روني بلا خاتم زواج إثر شائعة خيانة زوجها (صور)

شوهدت كولين زوجة وين روني, دون خاتم زفافها بعد خمسة أيام فقط من رؤيته يدخل مصعد أحد الفنادق في كندا برفقة امرأة مجهولة بعد سبع ساعات فقط من احتفاله مع فريقه.

وتم نشر صور لقائد منتخب إنجلترا السابق برفقة امرأة ذات شعر بني داخل أحد النوادي الليلية التي زارها مع زملائه في فريق دي سي يونايتد في فانكوفر يوم الأحد, كما شوهد برفقة امرأة أخرى ترتدى بذلة بيضاء في فندق فريقه، بينما كانت زوجته مع أبنائهما الأربعة في مقاطعة شيشير.

ونشرت صحيفة "ذا صن" صورًا يظهر فيها مهاجم دي سي يونايتد في ملابس رمادية وسروال جينز ويلف ذراعيه حول امرأة ذات شعر بني قبل أن ينضم إليها في المقعد الخلفي للسيارة.

كما نشرت الصحيفة ما قاله أحد مصادرها داخل ملهى Twelve West في منطقة جرانفيل العصرية في المدينة الكندية، حيث احتفل أعضاء الفريق, واصفا تجمعهم بليلة جامحة داخل منطقة الشخصيات المهمة مع الخمور والفتيات الراقصات, بينما حاول وين التخفي بوضع غطاء رأس والنظر في هاتفه حتى لا يتم التعرف عليه.

إلا أنه وفي وقت لاحق شوهد يتحدث مع فتاة ساحرة في العشرينيات من عمرها ترتدي الكعب العالي وبنطالا من الجلد الأسود.

وأضاف المصدر أن حديثهما طال كثيرًا، وكانت الفتاة تميل إليه وتهمس في أذنه بينما ذراعيه حول خصرها من الخلف.

بعدها شوهد روني مع زميله فريديريك بريانت، وهو يغادر مع اثنين من الفتيات في سيارة ليموزين, حيث ذُكر أنهم ذهبوا إلى نادٍ آخر قبل أن يتوجهوا بعد ذلك إلى شقة أحد أصدقائهم للاحتفال في حوض استحمام ساخن, لتنضم هذه المجموعة مرة أخرى إلى الفريق, وشوهد روني وهو يغادر الفندق بعد ساعات قليلة في ملابسه الرياضية.

وتفيد تصريحات بأن روني والد الأربعة أطفال قد تعهد بالذهاب إلى مستشار لإنقاذ زواجه إلا أنه وعلى ما يبدو قد خالف ما تعهد به وهو ما تسبب في رؤية زوجته دون خاتم زفافها.

وكان هداف مانشستر يونايتد قد شارك في العديد من الشجارات بسبب الكحول، بما في ذلك اعتقاله بتهمة السكر في مكان عام داخل مطار في واشنطن العاصمة العام الماضي وأيضا القيادة تحت تأثير الخمر، حيث تعدت سرعة سيارته ثلاثة أضعاف السرعة المسموح بها وغيرها.

وكان روني قد وقع عقده مع فريق دي سي يونايتد العام الماضي، وأصبح هداف الفريق, إلا أن نجاحه على أرض الملعب غالبًا ما يصاحبه مشكلات أخرى، بما في ذلك اعتقاله في ديسمبر.

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