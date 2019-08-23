مايلي سايرس تنفي خيانة زوجها مع عشيقتها.. "لا يوجد ما أخفيه"!

انتشرت شائعات تفيد أن انفصال النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" عن زوجها الممثل الاسترالي "ليام هيمسورث" سببه خيانتها له مع عشيقتها "كاتلن كارتر"، لكنها خرجت عن صمتها وأرادت وضع النقاط على الحروف.

نفيت"مايلي سايرس" (25 عامًا) مزاعم خيانة زوجها عبر سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: ""يمكنني تقبل أن الحياة التي اخترتها تعني عيشي منفتحةُ وشفافةُ تمامًا مع جماهيري الذين أحبهم، 100٪ من الوقت. ما لا أستطيع قبوله هو اتهامي بالكذب من أجل التستر على جريمة لم أرتكبها، فليس لدي ما أخفيه".

من جهة أخرى، اعترفت بخيانة أحبائها من علاقاتها السابقة عندما كانت أصغر سنًا، وخسارتها العديد من الصفقات بسبب تعاطيها المرجوانا، وأشارت ان أنجح فيديو مصور لأغانيها تظهر فيه بطريقة فاضحة على كرة حديدية، لكنها رفضت أن تتهم بخيانة "هيمسورث".

But the truth is, once Liam & I reconciled,I meant it, & I was committed. There are NO secrets to uncover here. I’ve learned from every experience in my life. I’m not perfect, I don’t want to be, it’s boring. I’ve grown up in front of you, but the bottom line is, I HAVE GROWN UP. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

للوكتبت: ""لكن الحقيقة هي أنه بمجرد دخولي في علاقة مع ليام، انصلح حالي والتزمت في العلاقة.. لا توجد أسرار للكشف عنها هنا، لقد تعلمت من كل تجربة في حياتي، فأنا لست مثاليةُ ولا أريد ذلك، فهو أمر ممل.. لقد كبرت أمامكم، لكن خلاصة القول هي أنني كبرت"، وتابعت "يمكنني الاعتراف بالكثير من الأشياء ولكني أرفض الاعتراف بأن زواجي انتهى بسبب الخيانة. لقد كنت أنا وليام معًا لمدة عقد من الزمن. لقد قلت ذلك من قبل وسيظل هذا صحيحًا ، أحب ليام وسأبقى أحبه".

وختمت :"أنا فخورة بالقول أنني في مكان مختلف عن الذي كنت فيه حين كنت أصغر سناً."

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدَّم فيه "ليام هيمسورث" أوراق الطلاق لمحكمة لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضي مُشيرًا إلى وجود خلافات لا يمكن إصلاحها، وهو ما أزعج "مايلي" التي تفاجأت بالقرار، فمن الصعب عليها تصديق أن علاقتهما قد انتهت عقب ما مرا به من أحداث مميزة خلال السنوات العشر الماضية، لكنها في المقابل بصحة جيدة، وتحاول المضي قدمًا في حياتها.