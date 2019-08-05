كيانو ريفز بإطلالة غريبة في كواليس فيلمه.. تسريحة موهوك ولحية كثيفة! شاهد

يستعد النجم الكندي "كيانو ريفز" إلى العودة إلى الشاشة مجددًا من خلال فيلم Bill & Ted Face the Music، وذلك بعد النّجاح الذي حققه الجُزء الثالث من سلسلة أفلامه John Wick.

من المقرر إطلاق الفيلم في عام 2020، ووفقًا للتقارير، سيتميز بأجوائه الكوميدية الممزوجة بالخيال العلمي.

ويجدر بالذكر أن هذا الفيلم يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام "بيل آند تيد"، وبعد مرور شهر من فعاليات التصوير، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بعض الصور من كواليس الفيلم في مدينة "نيو أورلينز" يوم الجمعة والتي يظهر في أحدها كيانو بإطلالة مختلفة كليًا.

ظهر كيانو بإطلالة تصعّب التعرف عليه، حيث بدا مكتسبًا بعض الوزن ويرتدي تي شيرت مرفوع عند الصدر كشف عن بطنه نسقه مع بنطلون جينز.

وربما يكون أغرب عناصر إطلالته، هو اعتماده تسريحة موهوك ولحية كثيفة، هذا ويلعب كيانو دور شخص يدعي "تيد ثيودور لوغان"، وفي الصور يمكن رؤية تعبيرات التجهم تظهر على وجهه.

يشارك "كيانو" بطولة الفيلم مع الممثل البريطاني "أليكس وينتر"، ويجدر بالذكر أن الجزء المرتقب يأتي بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا منذ إطلاق أخر جزء لسلسلة "تيد آند بيل" في عام 1991 وهو Bill & Ted's Bogus Journey.

هذا ومن المقرر إطلاق "تيد آند بيل فيس ذا ميوزيك" في 21 أغسطس 2020.

للمزيد عن كيانو ريفز.. تابع في Buzz بالعربي: