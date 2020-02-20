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كيانو ريفز و كاري آن موس يجتمعان مجدداً بعد 17 عاماً.. ما المفاجأة التي يحضّرانها!

منشور 20 شباط / فبراير 2020 - 03:30
كيانو ريفز وكاري آن موس
كيانو ريفز وكاري آن موس

اجتمع النجم "كيانو ريفز" والنجمة كاري آن موس مرةً أخرى بعد 17 عاماً من آخر مرة شوهدا فيها على الشاشة معاً.

وظهر الممثل البالغ من العمر 55 عاماً مع كاري وهما يصوّران مشاهد مليئة بالإثارة بينما كانا يتجوّلان على دراجة نارية في شوارع سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء الماضي.

They're back! Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss transformed into iconic characters Neo and Trinity as they sped through San Francisco on a motorbike for The Matrix 4 on Tuesday

ويجّسد الثنائي شخصيتا ترينيتي ونيو للجزء الرابع المتوّقع من فيلم دراما الخيال العلمي Hot Matrix.

Busy set: Keanu and Carrie-Anne's motorbike was attached to a dolly that members of the crew were attached to so they could film the pair while they drove around the city

وظهر كيانو وكاري بإطلالتين سوداء متطابقتين حيث ارتدى كيانو معطف طويل مع بنطال وبلوزة بينما ارتدت كاري سترة جلدية قصيرة مع بنطال جينز.

ومن الغريب أنه في الجزء الثالث ضحّى نيو بنفسه من اجل تدمير فيروس سميث وإعادة تشغيل نظام  Matrix لذلك ليس من الواضح كيف ولماذا هما على قيد الحياة مرة أخرى.

وسيظهر كل من النجوم بريانكا شوبرا وجادا بينيكت سميث ونيل باتريك في الجزء الرابع من الفيلم إلى جانب الأبطال كيانو ريفز وكاري آن موس.

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