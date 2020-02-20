كيانو ريفز و كاري آن موس يجتمعان مجدداً بعد 17 عاماً.. ما المفاجأة التي يحضّرانها!

اجتمع النجم "كيانو ريفز" والنجمة كاري آن موس مرةً أخرى بعد 17 عاماً من آخر مرة شوهدا فيها على الشاشة معاً.

وظهر الممثل البالغ من العمر 55 عاماً مع كاري وهما يصوّران مشاهد مليئة بالإثارة بينما كانا يتجوّلان على دراجة نارية في شوارع سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء الماضي.

ويجّسد الثنائي شخصيتا ترينيتي ونيو للجزء الرابع المتوّقع من فيلم دراما الخيال العلمي Hot Matrix.

وظهر كيانو وكاري بإطلالتين سوداء متطابقتين حيث ارتدى كيانو معطف طويل مع بنطال وبلوزة بينما ارتدت كاري سترة جلدية قصيرة مع بنطال جينز.

ومن الغريب أنه في الجزء الثالث ضحّى نيو بنفسه من اجل تدمير فيروس سميث وإعادة تشغيل نظام Matrix لذلك ليس من الواضح كيف ولماذا هما على قيد الحياة مرة أخرى.

وسيظهر كل من النجوم بريانكا شوبرا وجادا بينيكت سميث ونيل باتريك في الجزء الرابع من الفيلم إلى جانب الأبطال كيانو ريفز وكاري آن موس.

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