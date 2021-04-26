كيانو ريفز يفضح نجمًا عالميًا وسلوكه القذر مع حبيباته.. هذا ما جرى!

شارك النجم الكندي كيانو ريفز قصة لم يروها مسبقًا عن الممثل الأمريكي روب لوو، وكشف أن الأخير كان يحاول سرقة حبيباته.

قال نجم فيلم Matrix في سيرته الذاتية أن روب لوو حاول إقامة علاقة مع حبيبتين له سابقًا وخداعهما، إلَّا أنهما كشفتا خداعه، وصرَّح: "إنه بخير، كنا نتسكع لفترة، لكن كل ما كان يفعله هو سرقة حبيباتي، فقد كاد يقيم علاقة مع اثتنتين منهن، لكن في النهاية كشفتا خداعه".

يذكر أن كيانو ريفز وروب لوو كانا صديقين مقربيين، فقد اجتمعا معًا في فيلم Youngblood عام 1986، ورغم أن كيانو يعتبر من الشخصيات الانطوائية إلَّا أن علاقته كانت قوية مع لوو.

في ذلك الوقت، كان لوو معروفًا بكونه زير نساء، لكونه عضوًا أساسيًا في الفرقة الشهيرة The Brat Pack، وبالتالي، لم يكن لديه بوصلة أخلاقية، فقد اقدم على خيانة حبيبته ميليسا جيلبرت في العديد من المرات.

ويجدر الإشارة إلى أن لوو تزوَّج من شيريل بيركوف عام 1991، حيث لم تمنعه الأخيرة من إقامة علاقات من نساء أخريات، فقد كانت له عشيقة.