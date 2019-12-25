كيت ميدلتون تبدع في تصوير بطاقة معايدة عيد الميلاد.. وقبلة من الأمير ويليام لطفله لويس

هنَّأ دوقا كامبريدج محبيهم ومتابعيهم بعيد الميلاد عبر نشر بطاقة مُعايدة لطيفة عبر حسابهم الرسمي على موقع "فيسبوك"، تضمَّنت صورة باللونين الأبيض والأسود التقطتها "كيت ميدلتون" بنفسها.

في الصورة اللطيفة، يظهر الأمير "ويليام" يُقبِّل ابنه الأمير "لويس" على وجنته، بينما تقف ابنته الأميرة "شارلوت" ذات الأربعة أعوام إلى جانبهما بملامحها الدافئة وحركة فمها اللطيفة، في حين جلس الأمير "جورج" على كرسي مُحدِّقًا بعدسة الكاميرا، وتغيَّبت "كيت" عن اللقطة.

ونشرا تغريدة عبر حسابهما، جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد لكل متابعينا.. هذه الصورة تجمع كل من دوق كامبريدج، الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس، وقد التقطتها دوقة كامبريدج في نورفولك في وقت سابق من هذا العام".

وفي وقت سابق، نشر دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" بطاقة معايدة عائلية باللونين الأسود والأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهران جالسين أمام شجرة عيد الميلاد، بينما آرتشي يحبو بالقرب من الكاميرا.