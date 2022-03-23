كيت ميدلتون تتصدّر الترند بإطلالة وردية ساحرة في بليز

استضاف الحاكم العام لمدينة بيلز دوقا كامبريدج "الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون" احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة "اليزابيث" ملكة بريطانيا والذي يمثّل سبعين عاماً لها على العرش.

وتخلل الاحتفال العديد من النشاطات الترفيهية والاجتماعية القيّمة والمناسبة لهذا الاحتفال، حيث أشعل الأمير ويليام وكيت ميدلتون وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو وهم يرقصون على أنغام الموسيقى خلال هذا الاحتفال المميز

وعادت كيت ميدلتون لتتصدّر الترند على الانترنت بعد ظهورها بإطلالة ساحرة لها خلال حفل الاستقبال الثالث والأخير في بليز حيث التقيا بقادة المجتمع ومواطني بيلز المعروفين.

وتألقت كيت ميدلتون بفستان وردي متلألىء من مجموعة " The Vampire's Wife "، تميز بقصة الأكمام المكشكشة ونسّقت معه حذاء فضي بكعب عالي وحقيبة مطرّزة بينما تزيّنت بمكياج خفيف وأقراط ألماسية ذهبية.

وألقى الامير ويليام خطاباً للضيوف حيث أعرب عن سعادته البالغة بانضمامه معهم فقال: "يسعدني أنا وكيت بأن نكون معكم في بليز في زيارتنا الرسمية الأولى للمنطقة الكاريبية فهي أكثر الأماكن جمالاً وإثارة للذكريات".

وزار الأمير ويليام وحدة دعم التدريب الجيش البريطاني خلال وقت سابق، بالإضافة إلى تواجدهما في غابة بيلز المعروفة.

وحازت اطلالة كيت ميدلتون الوردية على اعجاب الصحافة والجمهور الواسع الذي وصف الإطلالة بـ "الساحرة"، وكيت هي زوجة الأمير ويليام حفيد الملكة اليزابيث وابن الاميرة ديانا والامير تشارلز وشقيق الأمير هاري، ووالدة الأمراء شارلوت، جورج والامير لويس