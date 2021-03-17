كيت ميدلتون ترد على اتهامات ميغان ماركل لأول مرة!

خرجت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون للرد على مزاعم سلفتها ميغان ماركل التي ادعت أن كيت دفعتها للبكاء في حفل زفافها من الأمير هاري، وذلك خلال مقابلة حصرية لها مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري.

كشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول إن دوقة كامبريدج مذعورة و حزينة من مزاعم ميغان، في حين أنه ليس من الواضح ما حدث بالضبط بين الإثنتين.

وقالت نيكول إن كيت لم ترغب أبدًا في الكشف عن وجود أي خلاف يجمعها بميغان أمام الصحافة، وتابعت أنها متحفظة للغاية وتحترم حياتها الشخصية، فلمن النادر أن تسمع بوجود خلاف بينها وبين أي شخص آخر لأنها حريصة جدًا على كيفية تعاملها مع الآخرين.

وقالت: "لذا تداول هذه القصة أمر صعب للغاية، فقد شعرت كيت أن الحادث تعامل معه بالكامل، لذا فإن طرحه مرة أخرى كان أمرًا مؤلمًا ".

لجعل الأمور أكثر غموضًا، قالت نيكول إن هناك روايات مختلفة لما حدث بالضبط بين الدوقتين ووصيفات العروس.

ويجدر الإشارة إلى أن ميغان وهاري يعرفان أن ميدلتون ليست في وضع يسمح لها بالرد.