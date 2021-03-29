كيت ميدلتون تستخدم قوة الصور في كتابها الجديد.. 100 شخصية وقصص مختلفة

تخطط دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ إطلاق كتابها الأول بعنوان Hold Still الذي يدور حول الحجر الصحي خلال جائحة كورونا قريبًا.

ومن أجل تسليط الضوء على يوميات وخبرات الأفراد خلال فترة الحجر الصحي، قررت كيت ميدلتون جمع صور لـ100 شخصية من أنحاء المملكة المتحدة بمساعة اختصاصيين من المعرض الفني National Portrait Gallery.







وستعود ريع إيرادات ومبيعات الكتاب للمعرض الذي يقدم برامج تربوية وإجتماعية في المملكة المتحدة.

وكتبت كيت في مقدمة الكتاب مُبرزةً أهميته: "عندما ننظر إلى الوراء إلى جائحة COVID-19 في العقود القادمة، سنفكر في التحديات التي واجهناها جميعًا، أحبائنا الذين فقدناهم، والعزلة الممتدة عن عائلاتنا وأصدقائنا والضغط الواقع على عمالنا الرئيسيين.

وتابعت: "لكننا سنتذكر أيضًا الإيجابيات: أعمال اللطف الرائعة، والمساعدين والأبطال الذين ظهروا من جميع مناحي الحياة، وكيف تكيفنا معًا على الوضع الطبيعي الجديد."



وأضافت: "من خلال Hold Still، أردت استخدام قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنا نعيشه جميعًا - لالتقاط قصص الأفراد وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات التي عشناها خلال الوباء".

واختتمت كلامها: "آمل أن تعرض آخر 100 صورة التجارب والعواطف التي تحملتها هذه اللحظة غير العادية من التاريخ، وأشيد بالجهود المذهلة لجميع الذين عملوا لحماية من حولهم، وتوفير مساحة لنا للتوقف والتفكير في هذه الفترة التي لا مثيل لها ".