كيت ميدلتون تُبدِع بالتقاط صور لابنها جورج بمناسبة عيد ميلاده.. نسخة طبق الأصل عن والده ويليام!

نشرت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "ويليام" بعض الصور الجديدة اللطيفة لابنهما الأمير "جورج" بمناسبة عيد ميلاده السادس، ولا يمكننا تصور أجمل من هذه اللقطات البريئة التي تبرز شخصيته.

أشرفت "كيت ميدلتون" (36 عامًا) على التقاط صور طفلها الأول باحترافية من داخل أسوار منزل العائلة في قصر كينغستون بلندن خلال قضائهم إجازة عائلة، بدلًا من الاعتماد على مصور محترف، ويبدو أنها أنجزت الأمر بمثالية مُبرزةً شخصية طفلها وجمال ملامحه الطفولية.

في الصورة الأولى، يظهر الأمير الصغير واقفًا وسط مساحة خضراء مريحة وعينيه مُثبتتين ناحية الكاميرا، وارتدى تيشيرت زيتي من العلامة التجارية "بولو" بقيمة 10 دولارات نسَّقه بشورت مخطط باللونين الأبيض والأزرق.

وكشفت الصورتان الأخريتان أن "جورج" من كبار مشجعي كرة القدم، فمما لا شك فيه يوَّد إرضاء والده الأمير "وليام" الذي يعتبر الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، فيظهر مستلقيًا على الخشب الأخصر وهو يضحك بأسنانه المفقودة، وارتدى تيشيرت أبيض عليه شعار منتخب إنجلترا لكرة القدم.





من جهة أخرى، نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني صورتين لـ"كيت" و"ويليام" في مرحلة الطفولة، ويبدو واضحًا أن الأمير الصغير يشبه والده لحد بعيد وتحديدًا في طريقة ضحكه.





قد شوهد "جورج" كثيرًا العام الماضي، لا سيما في حفلات الزفاف العائلية، حيث لعب دور فتى الزهور بحفل زفاف الثنائي "ميغان ماركل والأمير "هاري" في شهر مايو، كما تواجد في حفل زفاف الأميرة "يوجين" وزوجها "جاك بروكسبانك" في أكتوبر، وشوهد المرة الأخير يلعب كرة القدم برفقة شقيقته "شارلوت" خلال نزهة عائلية في مباراة البولو".