الأمير ويليام يوصف بالعنصرية.. "اعتدنا رؤية الحرب بافريقيا وآسيا وليس في أوروبا"

تواجه تعليقات وتصريحات الأمير ويليام حول الحرب في أوكرانيا رد فعل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، لرؤيته ما يحدث في الشرق الأوسط من حروب أمر اعتيادي الوقوع.



الأمير ويليام وكيت ميدلتون في زيارة للمركز الثقافي الأوكراني



أجرى الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زيارة للمركز الثقافي الأوكراني في لندن، حيث التقيا بالمتطوعين واستمعوا إلى جهود الإغاثة الجارية في المملكة المتحدة.

وخلال زيارتهما، قال دوق كامبريدج "إن البريطانيين كانوا أكثر اعتيادًا على رؤية الصراع في إفريقيا وآسيا"، وتابع "إنه لأمر غريب جدًا أن ترى هذا في أوروبا، نحن جميعًا داعمون لكم."

وأضاف أنه يريد فعل المزيد من أجل المساعدة، قائلًا: "نشعر بأننا عديموا الفائدة".



استياء المتابعون من تعليقات الأمير ويليام



وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، وهاجموا ويليام نظرًا لأن تعليقه لا صلة له بالتاريخ المشين لأوروبا من حروب وخلافات، فكتبت نادين وايت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "يقول الأمير ويليام إنه من الطبيعي إلى حد ما رؤية الحرب وسفك الدماء في إفريقيا وآسيا لكن ليس في أوروبا، وذلك خلال زيارة للمركز الثقافي الأوكراني في لندن اليوم. وقال للمتطوعين هناك: "من الغريب جدًا رؤية هذا في أوروبا. نحن جميعًا نساندكم".

وعلَّق أحد المستخدمين على تغريدة وايت، بالتالي: "هذه هي أيديولوجية المستعمر الأبيض المتعصب للعرق. هذه فكرة غير تاريخية إلى حد بعيد، وهم يواصلون قولها دون سبب سوى الإشارة إلى بعض التفوق الحضاري الزائف للدول ذات الأغلبية البيضاء".

وأضاف آخر: "الحرب لا تحدث في أوروبا" شيء تاريخي وحشي للغاية يمكن قوله عن قارة تخوض الحرب العالمية الثالثة في أقل من قرن".

“War doesn’t happen in Europe” is an EXTREMELY, WILDLY AHISTORICAL thing to say about a continent that is on its Third World War in less than a century — We Can Build A Better World 🕊 (@BreeNewsome) March 9, 2022

ولفت العديد من المعلقين إلى أن حربين عالميتين كبيرتين قد اشتعلتا في أوروبا، وأن الأمير ويليام عايش صراعين كبيرين في حياته وهما: حرب كوسوفو الذي استمر لعام كامل من 1998 إلى 1999، والغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

