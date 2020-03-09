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كيرا نايتلي تتراجع عن قرارها المثير للجدل.. "أنا سعيدة جداً بابنتي"

منشور 09 آذار / مارس 2020 - 12:21
كيرا نايتلي
كيرا نايتلي

أثارت النجمة "كيرا نايتلي" ضجة كبيرة قبل عامين وذلك بعد ان كشفت أنها منعت ابنتها من مشاهدة القصص الخيالية بسبب افتقارها إلى الرسائل النسوية.

وكانت كيرا قد صرّحت سابقاً: "إنني شديدة الحرص على عدم مشاهدة ابنتي القصص الخيالية لأنني لا أحب الرسائل التي تحتوي لدى الكثير منهم، فقد منعتها عن ساندريلا وحورية البحر وسنو وايت وغيرها".

'She's watched ALL of them now': Keira Knightley reveals she has backtracked on her controversial decision to 'ban' her daughter, 4, from watching fairy-tales

ويبدو واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 34 عاماً قد تراجعت بشكل كامل عن هذا القرار لأن ابنتها الصغيرة شاهدت جميع أفلام القصص الخيالية.

She said of her daughter: 'When we watched Sleeping Beauty, she said, "It’s not OK, that man kissed her without her permission!"'

وكشفت خلال مقابلتها مع مجلة PORTER أنها غيرت رأيها حول هذه القصص واعترفت بأنها كانت سعيدة عندما كان لدى ابنتها الصغيرة بعض الكلمات المختارة حول المشاهد التي كانت في الأفلام.

Adding: 'I can’t tell you how pleased I was. If I don’t do anything else, I’ve managed to drum that in!'

واعترفت كيرا: "لقد شاهدت ابنتي كل القصص الآن فعندما شاهدنا Sleeping Beauty قالت ابنتي "إنه ليس من الجيد أن الرجل قبلها دون إذنها"، ولا أستطيع أن أخبركم عن مدى سعادتي بذلك".

وناقشت كيرا فكرة القدوة باعتبارها خطيرة على المراهقين فقالت: "إن الناس يرتكبون الأخطاء وهذه الطبيعة البشرية لذلك أعتقد أن فكرة القدورة خطيرة جداً حيث يعتقد بأن قدوته لا تخطىء أبداً".

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