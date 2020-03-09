كيرا نايتلي تتراجع عن قرارها المثير للجدل.. "أنا سعيدة جداً بابنتي"

أثارت النجمة "كيرا نايتلي" ضجة كبيرة قبل عامين وذلك بعد ان كشفت أنها منعت ابنتها من مشاهدة القصص الخيالية بسبب افتقارها إلى الرسائل النسوية.

وكانت كيرا قد صرّحت سابقاً: "إنني شديدة الحرص على عدم مشاهدة ابنتي القصص الخيالية لأنني لا أحب الرسائل التي تحتوي لدى الكثير منهم، فقد منعتها عن ساندريلا وحورية البحر وسنو وايت وغيرها".

ويبدو واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 34 عاماً قد تراجعت بشكل كامل عن هذا القرار لأن ابنتها الصغيرة شاهدت جميع أفلام القصص الخيالية.

وكشفت خلال مقابلتها مع مجلة PORTER أنها غيرت رأيها حول هذه القصص واعترفت بأنها كانت سعيدة عندما كان لدى ابنتها الصغيرة بعض الكلمات المختارة حول المشاهد التي كانت في الأفلام.

واعترفت كيرا: "لقد شاهدت ابنتي كل القصص الآن فعندما شاهدنا Sleeping Beauty قالت ابنتي "إنه ليس من الجيد أن الرجل قبلها دون إذنها"، ولا أستطيع أن أخبركم عن مدى سعادتي بذلك".

وناقشت كيرا فكرة القدوة باعتبارها خطيرة على المراهقين فقالت: "إن الناس يرتكبون الأخطاء وهذه الطبيعة البشرية لذلك أعتقد أن فكرة القدورة خطيرة جداً حيث يعتقد بأن قدوته لا تخطىء أبداً".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: