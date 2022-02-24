كيفانش تاتليتوغ يبحث عن شريكته في "اذا خسر الملك".. وانضمام بيرين سات مستحيل

تستعد شركة الانتاج التركية OGM لتقديم المسلسل التركي المنتظر "اذا خسر الملك" حيث سيعرض على قناة التركية star.

بطل مسلسل "اذا خسر الملك"

وقع الاختيار لدور بطولة مسلسل "اذا خسر الملك" على النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" بعد الاتفاق معه، وكان الجمهور قد أشاد باختيار كيفانش كبطل للمسلسل حيث علّق احد المتابعين: "لا يليق لدور البطولة هذا إلا كيفانش تاتليتوغ".

شريكة كيفانش تاتليتوغ في المسلسل

أثيرت شائعات كثيرة حول اختيار النجمة التركية "بيرين سات" كشريكة للبطل كيفانش في المسلسل، ولكن يبدو واضحاً أن هذه مجرّد شائعات حيث أن بيرين أعلنت اعتزالها عن التمثيل في المسلسلات التركية التلفزيونية وسيكون من المستحيل عودتها.

كما تم ترشيح كل من سيريناي ساركايا وبشرى ديفلي بالإضافة إلى النجمة التركية اسراء ولكن لم يتم الاتفاق بشكل كامل وأكيد على البطلة، فيما كشفت الاخيرة مؤخرًا أنها تقرأ عمل جديد وستعلن عنه في حال تم الاتفاق

نبذة عن مسلسل "اذا خسر الملك"

مسلسل مقتبس من رواية جولسرين أوغلو وتدور قصة المسلسل حول رجل نرجسي يدعى كنان متزوج ولديع عشيقة ويخرج مع نساء كثيرات.

ويتعرّض للتدمير بالرغم من أنه كان يعتقد بانه غير قابل للتدمير فيتحطّم فجأة ويجد نفسه يلجأ للطبيب النفسي.

وعلى الصعيد الشخصي يستعد الفنان التركي كيفانش لاستقبال ابنه الأول بعد ما يقارب الـ 5 سنوات من الزواج