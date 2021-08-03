كيفن هارت يخطط لزيارة جزيرة ياس لقضاء عطلة استثنائية مفعمة بالتشويق

كشف كيفن هارت، الممثل الكوميدي الأمريكي المعروف على مستوى العالم، عن مفاجأة لمحبيه أعلن فيها عن خططه لزيارة جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، لقضاء عطلة استثنائية برفقة عائلته، مشيراً إلى أن رحلته قد تتضمن مهمة عمل جديدة في الوجهة.

وصرَّح كيفن في مقطع الفيديو الذي نشره على منصة انستاغرام عن تطلعه لزيارة جزيرة ياس وقضاء عطلة لا مثيل لها مفعمة بالتجارب الاستثنائية منذ لحظة وصوله إلى الوجهة ابتداءً من زيارة عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة على جوائز مرموقة؛ ولقاء باتمان في عالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى الراحة والاسترخاء في الفنادق المميزة التي تحتضنها الجزيرة.

ويترقب جميع عشاق كيفن هارت موعد وصوله إلى الوجهة لمُتابعة الأنشطة المُمتعة التي خطّطَ للقيام بها في جزيرة ياس، والتي تحتضن أسرع أفعوانية، وأكبر مدينة ترفيهية داخلية وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم. وتضم الجزيرة أيضاً ملعب ياس لينكس أبوظبي، وهو أول ملعب جولف بأسلوب لينكس الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط، والذي صممه كايل فيليبس، أحد أبرز مصممي ملاعب الجولف في العالم. كما تتضمن الوجهة أطول جدار تسلُّق داخلي في الشرق الأوسط، حيث سيكون جمهور كيفن على موعد مع المغامرات المتنوعة التي سيخوضها النجم العالمي في الجزيرة.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لشركة "إكسبيرينس هب": "نتطلع للترحيب بالنجم كيفن هارت في جزيرة ياس وجميع مرافقها الترفيهية المميزة، بما في ذلك المدن الترفيهية الحائزة على جوائز، والفنادق عالمية المستوى، ومنها فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى حلبة الفورمولا 1، وملعب الجولف المصنف ضمن أفضل 50 ملعب جولف في العالم، والمئات من متاجر التسوق ووجهات تناول الطعام التي تحتضنها الجزيرة لتتيح لزوارها تجارب مفعمة بالترفيه والمُتعة تلبي مختلف الأذواق في مكانٍ واحد، ونرحب بالنجم العالمي وعائلته وجميع الزوار لقضاء عطلة لا مثيل لها في الوجهة الرائدة".

لمحة حول جزيرة ياس

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المرافق الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس مرافق ومعالم ترفيهية عالمية فريدة بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس من روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبو ظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام. كما تتميز الوجهة أيضًا بمرافق الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية بما في ذلك ملهى MAD الليلي، والاتحاد أرينا والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.