كيفين هارت يقود سيارة رياضية جديدة بعد أيام من تعرّضه لحادث سير مروّع

تعرّض النجم "كيفين هارت" لحادث سير مروّع في سيارته التي كان يقودها صديقه جاريد بلاك مما أدّى إلى إصابته .

ومن المثير للدهشة هو أنه كيف لشخص تعرّض لحادث كبير أن يعود إلى قيادة السيارة بسرعة، حيث شوهد وهو يشتري بعض الطعام في كالاباساس في كاليفورنيا أمس السبت.

وكان كيفين يرتدي ملابس سوداء بالكامل بينما كان يقف بجانب سيارته الجديدة ولم يكن لديه أي صعوبة واضحة في المشي أو حمل أكياس الطعام.

وخلال وقت سابق نشر كيفين فيديو ذكر فيه "أنه ممتن لبقائه على قيد الحياة"، وعندما سُئل عما إذا كان قد تم شفاؤه بالكامل أوضح أنه قام بعملية وسيستغرق بعض الوقت للشفاء لكنه صبور، وسيعود إلى التمثيل في الوقت المناسب.

أما حول الحادث فأفاد كيفين بأنه لن يقاضي أو يرفع دعوى تأمين ضد صديقه جاريد الذي قام بحادث السير حيث صرّح: "قررت عدم رفع دعوى تأمين لأني أحب صديقي وخطيبته وأتمنى له الشفاء العاجل"، في الوقت الذي من الممكن أن يرفع صديقه دعوى ضده لعدم تجهيز سيارته بأحزمة آمان مناسبة.

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