ما هي ردة فعل سيلينا غوميز على حفل زفاف جاستين وهايلي؟

عقد النجم "جاستين بيبر" قرانه للمرة الثانية على هايلي بالدوين وذلك خلال احتفال حميمي مرّصع بالنجوم الضيوف في منتجع فخم في شمال كالورينا.

لكن يبدو ان حبيبته السابقة سيلينا غوميز لم تجلس في بيتها وتبكي على أطلال جاستين، بل حاولت إثبات بأن حياة بيبر الجديدة مع هايلي ليست ضمن اهتماماتها وذلك عبر نشرها مقالاً لصحيفة Time تتحدث فيها عن أزمة الهجرة، بعد ساعات من قول جاستين وهايلي "أنا أفعل".

وعلّق أحد المصادر القريبة المطّلعة على توقيت المقال الذي نشرته سيلينا بقوله: "سيلينا تعرف أنها في وضع أفضل بدون جاستين، وهذا هو القرار السليم بالنسبة لها"، كما أضاف المصدر: "إنها منفتحة على المواعدة، لكنها في الوقت الحالي تركز فقط على نفسها وتستمتع أكثر بحياتها، وتحاول العودة إلى حياتها التي كانت قبل التعرف على جاستين".

وكما صرّح المصدر عن أهمية وجود أصدقائها حولها فقال: "إن لدى سيلينا نظام دعم مذهل فكل هذه الأشياء ساعدت في تقليل قلقها واكتئابها بشكل كبير وساهم في عملية الشفاء".

وأقام جاستين حفل زفافه على هايلي وسط 154 من الحضور منهم كايلي وشقيقتها كيندال وأشير وجادن سميث، حيث كانت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بتفاصيل اليوم الكبير، حيث نشر جاستين صورة فردية للعروسين.

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