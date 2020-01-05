كيم تبدأ عام 2020 بجلسات مكثَّفة للعناية بالبشرة.. ستبهرك صورها دون مكياج!

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أيقونة للجمال والموضة، ودائمًا ما تبهرنا بأزيائها الغريبة وإطلالاتها الأنيقة، ومكياجها المُلفت، لكن ذلك لا يكتمل سوى ببشرة صافية ومشرقة.

وبدأت "كيم كارداشيان السنة الجديدة كدافع لإبداء عناية مكثَّفة لبشرتها وسط جدول أعمالها المزدحم، ويبدو أنها نجحت في ذلك.

شاركت "كيم"، البالغة من العمر 39 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة مقرَّبة تجمعها بخبيرة التجميل "جوانا تشيك" ظهر يوم أمس السبت، حيث تظهر دون أدنى مستحضرات تجميل على بشرتها، ورغم ذلك بدت غاية في الجمال ببشرة لا تشوبها شائية.







وادَّعت "كيم" أن تجربة العناية بالوجه التي أشرفت عليها "جوانا" كانت الأفضل على الإطلاقـ وأعربت عن سعادتها للقائها.

وقبل يوم واحد فقط، خضعت "كيم" لعلاج للوجه من فئة الخمس نجوم على يدي متخصصة العناية بالبشرة الشهيرة "توسكا عاستد"، وبذات الطريقة شكرتها على التجربة المذهلة والتقطت صورة برفقتها.

ومن الواضح أن الأم لأربعة أطفال تشتاق لبشرتها الشبابية حينما كانت في العشرينات من عمرها، إذ نشرت صورة قديمة لها التفطت في التسعينيات، وكتبت: "كبم الفديمة".