كيم ترتدي تيشيرت لوجه مايكل جاكسون في ذكرى وفاته الـ10 (صور)

لا تهتم نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بكلام الآخرين وانتقاداتهم، فتعبر عن أفكارها وأرائها فيما تراه صائبًا، وهذا ما بدا واضحًا في إطلالتها الأخيرة.

توجَّهت "كيم كارداشيان" إلى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك يوم أمس الثلاثاء، واختارت إطلالة كاجوال مُريحة مؤلَّفة من قميص فضفاض أبيض من العلامة التجارية ُEsty يبلغ سعره 21 دولار، طُبع عليه صورة نجم البوب الراحل "مايكل جاكسون" وإلى جانبه النجم العالمي المُتوفى "برينس" في فترة شبابهما، ونسَّقته بشورت ليغينغ أبيض.

وأكملت "كيم"، البالغة من العمر 37 عامًا، إطلالتها بحذاء رياضي رمادي، وتزيَّنت بقلادة ذهبية مُرصَّعة بالألماسعلى شكل سلسلة، كما سرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان مرفوع.

واختيارها هذا دليل على دعمها لـ"مايكل جاكسون" وسط فضائح اعتدائه جنسيًا على الأطفال، عقب عرض الفيلم الوثائقي Leaving Neverland.





يُذكر أن "مايكل" توفي عن عمر ناهز الـ 50 نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات عام 2009، بينما توفي "برينس" عن عمر يناهز الـ57 سبب جرعة زائدة من دواء الفنتانيل عام 2016.

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