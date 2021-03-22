كيم تروي قصة لطيفة حول طفولتها.. "بدوت كأم كيندال"

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قصة مرحة عن شقيقتها عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر حينما كانت لا تزال رضيعة.

في مقطع ترويجي لتعاون Kendall مع KKW Fragrance، استذكرت كيم كارداشيان ذكرى عزيزة على قلبها، حيث كان الكثيرون يعتقدون أنها والدة كيندال بسبب الفجوة العمرية الكبيرة بينهما.

قالت كيم: "عندما ولدت وكان عمرها أقل من عام، كنت مضطرًا لأن أكون جليسة أطفالها طوال الوقت".

وتابعت: "كنت أبلغ من العمر 16 عامًا، وكان على أمي ووالدها الذهاب للعمل، لكن توجب علي الذهب، فوضعتها في عربة الأطفال."

وأضافت: "اعتقد الجميع أنها طفلتي، فقد بدوت أكبر عمرًا، وقد أحببت ذلك سرًا".

وأشارت كيم ممازحة أن الجميع يعتقدون أنهما توأم الآن، رغم عدم تشابهما على الإطلاق.

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