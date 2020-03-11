كيم كارداشيان بالأسود المخملي استعداداً لإطلاق مجموعتها الجديدة من مستحضرات التجميل

تمتلك نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مجموعة كبيرة للملابس الداخلية والتي أطلقت عليها اسم SKIMS بالإضافة إلى مجموعة للمكياج وأدوات التجميل KKW Beauty.

وتعمل نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عاماً على الترويج لمستحضراتها وقطعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تشاركها مع أتباعها على "انستغرام" البالغ عددهم 257.4 مليون متابع.

ونشرت كيم يوم امس الثلاثاء صورةً لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورةً لها بإطلالة مخملية سوداء حيث اختارت فستان أسود طويل بقصة الأوف شولدر من جهة واحدة كما تزيّن بياقة ملتفة.

ولإتمام أناقة إطلالتها اعتمدت كيم تسريحة مرتفعة لشعرها الأسود كما وضعت مكياج خفيف وناعم من قبل مصمم المكياج ماريو ديديفانوفيتش.

وتروّج النجمة الأرمنية لمجموعتها الجديدة تحت اسم Classic II والتي تتكون من ظلال بألوان محايدة ومجموعة من أحمر الشفاه اللامعة والتي ستطلق على موقعها الويب KKW Beauty في 20 مارس.

ومن الجدير بذكره ان كيم ستشارك بدور البطولة في فيلمها الوثائقي Kim Kardashian West: The Justice Project والذي سيعرض لأول مرة في تاريخ 5 أبريل.

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