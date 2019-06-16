كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "نورث" في أرض الحلوى (فيديو)

لا تتهاون نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حينما يتعلق الأمر بأعياد ميلاد أطفالها، فثروتها التي تقدر بـ350 ملايين دولار تعني احتفالًا باذخًا ومترفًا لحد لا يتصوره الجميع.

احتفلت "كيم كارداشيان" بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "نورث" بمناسبة بلوغها عامها السادس، حيث أقامت احتفالًا طفوليًا زاخرًا بالألوان ضمن طابع أرض الحلوى، فنشرت سلسلة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تستعرض فيه كواليس الحفل المُقام في عقارها الفاخر الذي يبلغ سعره 60 مليون دولار.

في مقطع الفيديو، تسير "كيم" عبر ممر مشاه ملون مُحاطًا بكرات ملونة ملفوفة بورق الحلوى البرَّاق، كما تواجدت جرار مليئة بالسكاكر وحلوى الجيلاتين، ومجموعة بالوانات ملونة وضعت على الطاولة عند المدخل، كما تواجدت قلعة القفز الهوائية للأطفال ، وشاحنة للبوظة من Mr Softee.









في وقت سابق من اليوم، عايدت "كيم" طفلتها وتمنت لها عيد ميلادًا سعيدًا، فنشرت منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد يا فتاتي الحلوة! آخر 6 سنوات كانت الأفضل ما في حياتي وأنا أربيك وأراكي تكبرين أمامي. أمك تحبك إلى الأبد وما وراءه!".

يذكر أن "كيم" وزوجها "كانييه ويست" لديهما أربعة أطفال اثنان منهما من أم بديلة وهم: "نورث"، "سانت"، "شيكاغو"، و"سالم".

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