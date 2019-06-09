كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها بقبلة في الهواء (صور)

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعيد ميلاد زوجها "كانييه ويست" الـ42 أمام ملايين المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت "كيم كارداشيان"، الامر لأربعة أطفال، صورة لطيفة تجمعها بزوجها أثناء إجرائهم مكالمة فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث ارتسم على وجه "كانييه" ابتسامة كبيرة، بينما أرسلت له "كيم" قُبلة عن بعد.

وأرفقت "كيم" الصورة بتعليق، جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع الذي لم يتوانَ يومًا عن إدهاشي.. أشكرك لأن كما أنت، وعلى شيء تفعله.. أحبك!"

الجدير بالذكر أن الثنائي رحبا بطفلهما الراب "سالم" الشهر الماضي من أم بديلة، ولديهما ثلاثة أطفال آخرين هم "نورث" (5 أعوام)، و"سانت" (3 أعوام)، و"شيكاغو"، البالغة من العمر عامًا واحدًا.