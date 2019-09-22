كيم كارداشيان تستذكر والدها الراحل.. وتنشر رسائل مكتوبة بخط اليد!

فقدت تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" والدها روبرت وهي بعمر الـ22 عامًا، بسبب سرطان المريء عام 2003 أي قبل أربع سنوات من شهرتها على التلفزيون الواقع.

ونشرت كيم ذكرياتها الجميلة مع والدها وبعضاً من بطاقات المعايدة التي كانت قد كتبتها له في يوم الأب عندما كانت صغيرة عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وشاركت كيم بطاقة تهنئة مكتوبة بخط اليد كتبت عام 2002 تقول: "مدللة بشكل لا يصدّق، أريدك أن تعرف كم أقدّر كل ما تفعله لأجلي"،وتابعت: "أحب العمل في شركتك لأجلك، أنا أحبك وعيد أب سعيد اليوم".

يبدو أن روبرت كارداشيان كان دائماً ما يترك الملاحظات لفتياته عندما كان معهن أي قبل طلاقه من كريس عام 1991، كما شاركت بصورة له في اجتماع المحاميين في كالاباسس وهم يتصفحون الأوراق والأدلة خلال قضية محاكمة سيمبسون.

واعترفت كيم خلال حلقة يوم الأحد الماضي من مسلسل KUWTK بأنها ترغب بأن تكون محامية ناجحة كوالدها بقولها: "كنت أرغب في الحصول على شهادة القانون لأنني أشعر بأنني أكثر قيمة مما أعرف، ولدي القدرة في فعل ذلك وإحداث التغيير".

ويشار إلى أن كيم تقضي الآن ما يقارب 18 ساعة أسبوعياً في دراسة القانون تحت إشراف جيسيكا جاكسون وإيرين هاني حتى تتمكن من اجتياز امتحان ولاية كاليفورنيا للمحاماة عام 2024.

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