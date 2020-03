كيم كارداشيان تُسامح تريستان طومسون.. ماذا عن شقيقتها "كلوي"؟

يبدو أن العلاقات بين عائلة كارداشيان ولاعب كرة السلة تريستان طومسون، أصبحت جيدة بعد أكثر من عام على خيانته للنجمة الأمريكية كلوي كارداشيان.

ووصفت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان طومسون بـ"الأخ"، على الرغم من خيانته لأختها الصغيرة، كلوي كارداشيان.

وردت كيم، البالغة من العمر 39 عامًا، على سؤال أحد المعجبين على "تويتر" حول علاقتها مع تريستان، بعد العرض الأول للموسم للجديد Keeping Up With The Kardashians.

وكتبت :"أنا بالفعل أحب تريستان الآن مثل أخ، لقد حللنا قضايانا ونحبه"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كانت قد اعترفت كلوي في الحلقة الأخيرة من مسلسلهم الواقعي أن العلاقة بين كيم وتريستان كانت جافة ومتوترة في الماضي، إلى أن ظهر تحول كبير في العلاقة الأيام الماضية وظهر ذلك خلال حلقة المسلسل، حيث ظهر تريستان وهو يزور ابنته ترو البالغة من العمر عامًا والتي يشاركها مع كلوي.

وكان من المقرر أن يتناول تريستان العشاء مع طفلته خلال زيارته، إلا أن كيم دعته للجلوس معها في الخارج بصحبة كلوي ووالدتهما كريس جينر.

وعبرت كلوي عن سعادتها بعودة علاقة كيم وتريستان وإصلاح الشرخ الذي سببه الأخير في نفوس أفراد الأسرة بخيانة كلوي العديد من المرات.

وفي نهاية الشهر الماضي، أشادت كلوي كارداشيان بتريستان طومسون، بعد مرور عام كامل على خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردن وودز.

وصفت كلوي اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بأنه شخص عظيم خلال ظهورها في مقابلة جديدة مع المحامية "لورا فاسر" في برنامج Divorce Sucks.

وقالت كلوي البالغة من العمر 35 عامًا عن طومسون: "أعرف أن والدها شخص عظيم، وأعرف كم يحبها ويهتم بها لذلك أريده أن يكون هنا".

كان قد تشارك كلوي وتريستان في تربية ابنتهما منذ انفصالهما العلني في فبراير من العام الماضي، عندما تردد أنه كان على علاقة مع وودز وأنها ظهرت معه في حفلة وهو الأمر الذي نفاه تمامًا، وخان تريستان كلوي أيضًا مع عارضة الأزياء "لاني بلير"، في أول حالة خيانة تربط لاعب السلة بإحدى النساء، وسرعان ما تبعتها حالات أخرى بمزيد من النساء.