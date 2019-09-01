كيم كارداشيان مثيرة برومبر أسود شفاف ترويجاً لمجموعتها الجديدة

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورةً لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام أمس السبت، وهي تروّج لخط ملابسها الداخلية الجديد SKIMS Solutionwear المقرر اطلاقه في 10 سبتمبر.

ارتدت كيم قطعة من المجموعة الجديدة بعنوان Sculpting Bodysuit Mid-Thigh in Onyx والمتوفّر بجميع الأحجام بسعر 68 دولار.

وجلست على حافة رخام في غرفة، بينما كانت ترتدي مشد رومبر باللون الأسود أظهر منحنيات جسدها المثيرة، كما تناسق مع لون شعرها القصير.

ويأتي تغييرها لاسم المجموعة الجديد بعد تعرّضها لهجوم كبير من قبل اليابانيين لاختيارها كيمونو، وهو ما اعتبروه إهانةً لثقافتهم، على الرغم من تصريحات كيم حول نواياها البريئة عند اختيارها الاسم، فدافعت عن نفسها بقولها: "لقد اتخذت قراراً بتسمية مجموعتي كيمونو كإشارة لجمال وتفاصيل الثياب اليابانية".

وخلال وقت لاحق، أصدرت كيم قراراً بتغيير اسم المجموعة إلى SKIMS، حيث أعلنت عبر حسابها عن ذلك بقولها: "إن المعجبين هم مصدر إلهام لي، أستمع دائماً لتعليقاتهم وآرائهم، وأنا ممتنة لأنهم شاركوني أفكارهم حول الإسم الجديد".

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